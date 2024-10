Marie Claire le responde a Marcela Mistral

Marie Claire y Poncho de Nigris están dando de qué hablar, hace un año, cuando ambos estuvieron en "La casa de los famosos México" no tuvieron una buena relación, sin embargo, la conductora no entiende por qué Marcela Mistral, esposa de Poncho, habla de ella y le manda indirectas.

La venezolana, a través de redes, respondió de manera directa a indirectas de Marcela y a un comentario que hizo en Ponchendy Podcast, donde ella y De Nigris la recordaron.

"Que no me gusta tu marido ni me gustará, no te voy a quitar a tu marido", expresó con humor Marie Claire, quien reiteró que ni a ella ni a Poncho "los topa", y es que no entiende por qué Marcela da a entender que ella se quiso "meter en su matrimonio".

"En las entrevistas da por hecho que yo como que me quise ahí (meterme), ¡qué te pasa, ni al caso!".

De manera tajante le recuerda a Marcela la ocasión en la que habló por teléfono con Poncho, y asegura que no tiene ningún tipo de interés en él.

"No tengo nada en contra de usted ni he tenido nada en contra de usted, y ya lo de su marido eso pasó... ¿qué estás queriendo decir, que me vi con tu marido por otras intenciones?, ¡jamás!, eso fue por teléfono, si usted no habla con su marido ese no es problema mío, eso fue por teléfono, la vez que hablamos, y fue porque mi expareja en ese momento le marcó y me lo pasó, pero yo no he visto a ese señor a solas".

Marie Claire, de 30 años, le pidió a Marcela Mistral y a Poncho que no la mencionen cuando estén hablando sobre su matrimonio o sus problemas porque ella no tiene nada que ver con ellos.

"Ustedes son una familia feliz, sácame a mi de ahí, cuando ustedes estén hablando de sus problemas personales no me metan a mi; el problema que yo tuve con Poncho de Nigris fue con él", expresó.

Las declaraciones de Marie Claire han desatado la conversación en redes, pues algunos criticaron a la esposa de Poncho por celosa, mientras que otros aplaudieron que la conductora se defienda, aunque algunos especulan que los celos de Marcela Mistral no serían injustificados, pues es probable que Poncho sí se sienta atraído por Marie Claire.

Marie Claire ha sumado seguidores y simpatía en redes sociales, fue novia de José Manuel Figueroa, quien ya le había entregado el anillo de compromiso.