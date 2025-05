Dice adiós al antisemitismo

El rapero Kanye West declaró que está "harto" del antisemitismo y que ha decidido abandonar sus discursos de odio hacia la comunidad judía.

"He terminado con el antisemitismo", escribió West en X (antes Twitter). "Amo a todas las personas. Dios, perdóname por el dolor que he causado. Perdono a quienes me han causado dolor. Gracias, Dios", agregó en sus mensajes.

El artista de 47 años atribuyó sus controvertidas declaraciones, que se han prolongado por más de tres años, a las tensiones derivadas de la custodia de sus cuatro hijos -North, Saint, Chicago y Psalm- con su exesposa Kim Kardashian.

COMPARTE PAZ

"Acabo de recibir una videollamada de mis hijos y quiero salvar el mundo de nuevo", añadió, invitando a sus seguidores a "compartir paz" y "compartir amor".

Sin embargo, la Liga Antidifamación (ADL) mostró escepticismo ante las declaraciones de West, advirtiendo que el rapero tiene un patrón de disculparse solo para después retomar su discurso de odio.

"Lo sentimos, pero no nos lo creemos. Ya hemos visto este tipo de intentos de disculpa por parte de Kanye, solo para que se retractara una y otra vez", declaró un portavoz de la ADL a Billboard.