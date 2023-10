Apoya Will Smith las declaraciones de Jada Pinkett

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con DailyMail, el actor de En Busca de la Felicidad comentó en un correo electrónico al New York Times que al escuchar a Jada Pinkett Smith se dio cuenta que es una mujer resiliente y más compasiva con él de lo que él creía.

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y puedes perder fácilmente tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles", dijo.





Pinkett Smith le dijo a Kotb en un fragmento transmitido el miércoles en en el programa Today que tienen un divorcio sin papeles. Smith y Pinkett Smith comparten dos hijos, Willow y Jaden.

"Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", dijo Pinkett.

Ahora también se ha dado a conocer que Will Smith y Jada Pinkett no firmaron un acuerdo prenupcial, lo que ha levantado la sospechas de que esa es la razón por la cual no se divorcian formalmente.