´Se cumplió la regla´

Personalidades de la actuación y la comedia, como Consuelo Duval, Bárbara Torres, Javier Carranza "El Costeño" reaccionan a la muerte de Daniel Bisogno; sin embargo, una de las declaraciones que llaman más la atención fue la de César Bono, quien asocia la partida del conductor de "Ventaneando" con el mito de que, cuando muere un famoso, se van dos más, pues sólo esta semana fallecieron Paquita la del Barrio, Yolanda Montes "Tongolele" y el conductor.

"Estoy impresionado con aquel mito o leyenda en torno a los actores de que nos vamos de tres en tres. Fue Paquita, luego Tongolele y me llama la atención que ahora él y que otra vez se cumpla; me parece digno de comentar. Me duele que pase, como pasó hace poco con Dulce. De Daniel yo pediré en mis oraciones por su hija para que soporte su ausencia", expresó César Bono.

"Yo a Daniel mucho no lo conocí, sólo lo que pudimos convivir en fiestas y eventos, pero el fallecimiento de un compañero siempre es un shock. Se cumple la regla de que los famosos se van de tres en tres: primero Paquita, a la que sí conocí; luego Tongolele, que fue mi madrina en una obra y ahora Daniel", dijo a su vez Bárbara Torre.

Consuelo Duval señaló: "Me duele mucho su hijita. No tuve la oportunidad de trabajar con él, pero sí lo fui a ver en ´Lagunilla mi barrio´ y me reí muchísimo; pienso también en Paty (Chapoy), en ´Ventaneado´ y sólo puedo decir que por eso hay que aprovechar la vida, y por eso está la muerte, para recordarnos que estamos vivos y que hay que vivir bien".