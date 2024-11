Revelaciones de Mariah Carey sobre su hermano y drogas

Por: Agencia Reforma

Noviembre 11, 2024 - 09:34 a.m.

'Tras revelar en sus memorias que su hermano vendió drogas, la cantante Mariah Carey será interrogada bajo juramento en Nueva York.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por The Sun, la intérprete de "All I Want for Christmas Is You" tendrá que declarar bajo juramento el 17 de enero en las oficinas del equipo legal de su hermano Morgan debido a que él la demandó por difamación.

Mariah Carey afirmó en sus memorias que su hermano fue violento con ella, vendió drogas mientras trabajaba en un club nocturno en Nueva York en los años 80, e insinuó que estuvo en prisión.

También relató que su padre y su hermano tuvieron varias peleas y que incluso una vez tuvieron que separarlos 12 policías.

"Se necesitaron doce policías para separar a mi hermano y a mi padre. Los grandes cuerpos de los hombres, todos enredados como un huracán arremolinado, se estrellaron ruidosamente en la sala de estar", comentó.

El equipo legal de su hermano está pidiendo que Carey entregue documentos y evidencias que respalden sus declaraciones, incluyendo los nombres completos y direcciones de todas las personas implicadas, en un plazo de 20 días, pues la cantante también aseguró que un estilista y un fotógrafo le dijeron que su hermano era traficante de drogas y que todas las personas cercanas a la familia sabían esta situación.

Hasta el momento Mariah Carey no se ha pronunciado al respecto, aunque en repetidas ocasiones ha dicho que todo lo que dijo en sus memorias es real.