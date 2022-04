A tan sólo unas funciones de que Carlos Rivera se despida de su rol como José El Soñador, el elenco se prepara para recibir a un nuevo guía, Kalimba, quien debutará como protagonista de la puesta en escena a partir del 20 de mayo.

"Es un gran personaje y Carlos hizo un gran papel, entonces me toca también subirme al escenario sabiendo y conociendo que el público hace comparaciones constantes, pero yo no vengo aquí a compararme, sino a poder cumplir con mi rol de la manera en la que él lo hizo, sabiendo guardar y cuidar mi voz constantemente para que cuando me toque interpretarlo encuentren lo mejor de mi en él.

EQUIPO MARAVILLOSO

"El equipo es maravilloso, el señor Alex Gou siempre se rodea de un crew y staff espectacular y es muy fácil para mí trabajar con él porque te pone retos enormes pero te da todas las herramientas necesarias para lograrlo, y te escoge por algo, entonces estoy muy agradecido y muy emocionado de asumirlo y arrancar formalmente los ensayos", compartió Kalimba, en entrevista, desde el Centro Cultural Teatro 2.

Lo que comenzó como una corta temporada ha logrado extenderse gracias a su éxito, por lo que se abrirán nuevas fechas a las que también se suman Leonardo de Lozanne y Erik Rubín, quienes estarán alternando en el rol de El Faraón (hasta ahora interpretado por Kalimba).

CUMPLE SUEÑO

"Es una obra muy especial para mi, cuando llegué a México fue de lo primero que vi y me marcó, después tuve la oportunidad de interpretar a este mismo personaje y la verdad es que siempre me quedé con ganas de volver a hacerlo, lo mismo que me pasó con Judas (en Jesucristo Súper Estrella) y ahora se vuelve a cumplir este sueño", compartió Rubín.

Desde la recepción del recinto, donde se instaló un photo shoot para tomar las primeras fotografías del nuevo elenco, ambos portaron con orgullo sus vestuarios que aluden a la figura de Elvis Presley, por lo que juguetearon con poses características del ícono estadounidense, y que Erik encontró divertido, pues nuevamente se ve con cabello.

"Esto es como el equipo soñado, no puedes estar mejor cobijado, empezando por Gou y todo su equipo de trabajo, la gente de producción, la de vestuario, todos", destacó de Lozanne.