Exitoso debut teatral

Ciudad de México

En una emocionante noche de estreno en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez, Natalia Téllez y Vince Miranda se sumergieron en los papeles estelares de "Siete Veces Adiós".

La obra ha atraído a diversas personalidades en su elenco a lo largo de su exitoso recorrido, incluyendo a Fernanda Castillo, Ana Brenda Contreras, Nacho Tahan y David Chocarro.

EMOCIONADOS

La conductora Natalia Téllez, acostumbrada a los reflectores televisivos, compartió sus impresiones sobre la experiencia teatral.

"Había participado en Los Monólogos de la Vagina, pero no es lo mismo, porque lees un trabajo, lees un texto y hay una aproximación distintas. Y acá es todo lo contrario, es meterte a un papel, es darle todo tu cuerpo, corazón, actuándolo y ha sido una gran aventura", dijo.

Por su parte, Vince Miranda, coautor de la obra junto a Alan Estrada y Jannette Chao, expresó su sorpresa ante el nuevo reto.

"Yo no me había imaginado haciéndolo, quizás porque lo veía con otra perspectiva, pero así, siendo el personaje, creo que sale este lado psicológico de terapia que todos necesitamos y me ha servido mucho es un gran ejercicio", afirmó.

OVACIONADOS

El Nuevo Teatro Ramiro Jiménez fue donde se congregaron familiares y amigos de los actores, así como público en general, quienes no dejaron de ofrecer aplausos para la primera función de esta nueva temporada.

Alex de la Madrid y Consuelo Duval fueron los "padrinos" de Téllez y Miranda; mientras que Alan Estrada acudió para celebrar la integración de los actores a este universo teatral.