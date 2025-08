Chumel reacciona a polémica de Sydney Sweeney por anuncio

En los últimos días, la actriz Sydney Sweeney ha sido objeto de un gran debate en redes sociales tras su participación en una campaña publicitaria de la marca American Eagle.

La pieza promocional generó varias interpretaciones sobre el racismo, estereotipos estéticos y el uso del lenguaje en medios de comunicación.

La controversia surgió a partir del eslogan utilizado por la marca: "Sydney Sweeney has great jeans". Esta frase provocó distintas reacciones debido al juego de palabras entre "jeans" (vaqueros) y "genes" (genética), términos homófonos en inglés.

Ante ello, varios usuarios interpretaron el mensaje como una alusión implícita a la superioridad de ciertos rasgos físicos vinculados con un perfil eurocéntrico: piel clara, ojos azules y cabello rubio.

Además, surgieron señalamientos sobre una posible apología de discursos ligados al eugenismo, que promueven ideales excluyentes bajo el disfraz de publicidad de moda.

A estos señalamientos se sumó el comunicador mexicano Chumel Torres, quien a raíz de una publicación que realizó la usuaria Martha Cajigas, quien expresó que, a pesar de las críticas, la actriz sería defendida por su apariencia física; Torres replicó afirmando que "la sororidad se acaba cuando eres bonita, delgada o blanca".

Estos comentarios se volvieron viral, donde usuarios señalaron que el conductor parecía desconocer el significado del término "sororidad", concepto que refiere a la solidaridad entre mujeres frente a contextos de violencia de género o discriminación estructural.

Además dejaron comentarios como: "La sororidad no existe, es puro ped* que se inventaron las feministas para acusarte cuando no estás de acuerdo con ellas"; "Ahora resulta que una mujer blanca, guapa y delgada ya no puede hacer una campaña publicitaria"; "Supongo que la conoce y ha convivido con Sydney por eso opina sobre cómo es la chica".