Se une actor de Superman a ICE para ´salvar EU´

El actor Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, se unió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para apoyar la política de inmigración del Presidente Donald Trump.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Cain, de 59 años, apareció promoviendo el reclutamiento para ICE, asegurando que su decisión forma parte de un compromiso personal con la seguridad del país.

"Soy agente del orden, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello. Así que me uní", declaró el actor.

En su mensaje, Cain también enumeró los beneficios disponibles para quienes decidan enlistarse en ICE: bonos de 50 mil dólares por firmar, pagos de préstamos estudiantiles, programas de jubilación y la posibilidad de integrarse sin necesidad de contar con un título universitario.