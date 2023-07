Se despiden de Tony

Nueva York

"Muy triste al saber del fallecimiento de Tony. Sin duda, el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás haya visto. Él es insustituible. Lo amaba y lo adoraba. Mis condolencias para Susan, Danny y la familia". — Sir Elton John, vía Instagram.





"Tony Bennett fue un artista consumado. Todo lo que tienes que hacer es escuchar cualquiera de sus cientos de grabaciones para reconocerlo. Desde muy temprano, su música se enlazó silenciosamente en el tejido de nuestras vidas. Su voz se sentía tan familiar y cercana como las voces de nuestros seres queridos. Sé que esto fue cierto para millones de personas en todo el mundo. Para los italoestadounidenses que crecían a mediados del siglo XX, esa familiaridad era aún más profunda. En cierto momento, empezamos a imaginar que Tony viviría para siempre. Por supuesto que no lo hizo. Nadie lo hace. ¿Pero la música? Esa es otra historia". — Martin Scorsese, en un comunicado.

"Tony fue una de las personas más espléndidas que jamás haya existido. Amable, cariñoso, talentoso y generoso, nunca nos defraudó. Envío mi amor a Susan, Danny y su familia y amigos. Tony fue un verdadero campeón". —Nancy Sinatra, vía Twitter.

"Descansa en paz, Tony. Fuiste el epítome de un caballero con una voz única dada por Dios. Realmente fue un gran honor para mi carrera y para mi vida poder compartir el escenario contigo...

" — Carrie Underwood, compañera de Bennett en el dúo "It Had to Be You", a través de Instagram.

"RIP Tony Bennett. Lo mejor de lo mejor. La última de las leyendas. Un hombre cuyo corazón era tan grande como su voz. El practicante más importante del mundo del ´Arte de la Excelencia´. Mi más profundo amor y mis condolencias para mi amigo Danny y la familia". — Stevie Van Zandt, vía Twitter.

"Mis oraciones y mis condolencias para la familia de #TonyBennett, cuya legendaria carrera abarcó siete décadas. Marchó con nosotros en 1964. Se dedicó a los derechos civiles y humanos y a las artes. Vivirá mientras lo recordemos. #IleftmyheartinSanFrancisco (Dejé mi corazón en San Francisco)" — Reverendo Jesse Jackson Sr., vía Twitter.

"Amamos y admiramos a Tony Bennett y nos maravillamos de la amplitud de su talento y la profundidad de su compromiso para crear un mundo mejor. ... Siempre estaremos personalmente agradecidos con Tony por actuar en la ceremonia de investidura (presidencial) de 1993 y por prestar su talento, una y otra vez, para apoyar el trabajo de la Fundación Clinton. Con su voz singular y su espíritu generoso, vivió su notable vida con un tono perfecto". — El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton, en un comunicado.