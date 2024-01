Ryan Gosling recibe felicitación de su esposa Eva Mendes

CIUDAD DE MÉXICO

Ahora, su esposa, la también actriz Eva Mendes, se suma a la tendencia y le hace una pública felicitación a su esposo, con quien está desde hace más de una década y con quien comparte dos hijos.

"Barbie", cinta basada en las muñecas de moda del mismo nombre de Mattel, fue la primera película de la icónica muñeca en imagen real después de numerosas películas de dibujos animados y cuenta el viaje de autodescubrimiento del personaje interpretado por Robbie y de su interacción con el mundo real.

En total, la cinta recibió ocho nominaciones a los Oscar; cuando Gosling fue anunciado como Ken, recibió críticas sobre que era ya "muy viejo" para interpretar al novio de Barbie, sin embargo, respondió a las críticas y se dijo orgulloso de actuar en un proyecto que impulsaba los papeles y el talento femenino.

"¿Alguna vez alguien había pensado en Ken antes de esto? (...) no, no nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo (...) Si alguna vez te importó Ken, sabrías que a nadie le importa. Así que tu hipocresía está expuesta. Por eso hay que contar su historia", expresó en su momento a la revista estadounidense "GQ".

Eva Mendes, feliz con su Ken

A través de una publicación en Instagram, Eva Mendes dedicó un emotivo mensaje a su esposo, quien encarnó a Ken en la película "Barbie", acompañó su publicación con la imagen de un artículo publicado en Rolling Stone en el que se habla de las críticas al trabajo del actor de 48 años.

Eva Mendes se dijo orgullosa de su esposo y de su trabajo, de cómo construyó a este particular Ken, y que a pesar de las críticas, este personaje lo llevó hasta los Oscar.

"Tan orgullosa de mi hombre. Mucho odio cuando tomó este papel. Mucha gente intentando humillarlo por hacerlo. A pesar de todo el ridículo de #NotMyKen y todos los artículos hablando al respecto, él creó este completamente original, gracioso, rompecorazones, y ahora icónico personaje y lo llevó hasta los Oscar. Más que orgullosa de ser la Barbie de este Ken", se lee.

Ryan Gosling se mostró decepcionado después de que la Academia de Hollywood no nominara a la directora de la cinta, Greta Gerwig, y a su protagonista, la australiana Margot Robbie.

"Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", afirmó en un comunicado, en el que agregó:





"No hay Ken sin Barbie y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio", añadió el protagonista de cintas como "First Man" (2018) o "The Gray Man" (2022).