Hilary Swank muestra fotos en la recta final de su embarazo

"¡¡El horno se está calentando, la masa comienza a subir!!", escribió Swank, que espera gemelos con su esposo Philip Schneider.

Esta broma provocó algunos comentarios de famosos que le brindaron buenos deseos a la estrella del Alaska Daily.

"Jajaja Eres tan grande justo en el medio, adorable", escribió Sharon Stone.

Swank anunció su embarazo en Good Morning America en octubre de 2022.

"Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que voy a hacer es ser mamá ", dijo la actriz en ese momento. "Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo".