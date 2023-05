Se burlan de su conducción deportiva

Pese a que la participación del músico fue mínima, David Faitelson no dudó en hablar de las pocas intervenciones que realizó Peso Pluma.

"Tengo que adaptarme a los tiempos modernos, incluyendo la narración en México. En uno de los canales tenían hoy a un muy reconocido cantante, Peso Pluma", comentó Faitelson durante una transmisión de ESPN.

Segundos después, confesó que terminaría por "adaptarse a la época" porque "puede con eso y más".

"Imagínese usted que yo estoy esperando un comentario de Peso Pluma para que me diga cómo o por qué el ´Canelo´ no es capaz de noquear a John Ryder; pero está bien, no hay problema", finalizó David.