De romance oficial

"No he filmado con (Pete)", explicó al medio. "Y no me opongo a ello. Simplemente no es lo que hace. Pero si ocurriera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada".

Titulada "The Kardashians", el servicio de streaming lanzará un total de 40 episodios en dos temporadas con la opción para más proyectos dentro de la familia Disney.

"Kim se ilumina cuando está cerca de Pete", comentó una fuente exclusivamente a "Us Weekly" en ese momento. "Su química es fuera de serie y se fortalece cada día que pasa. Nadie puede recordar haberla visto sonreír y reírse tanto con un chico".