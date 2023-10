Perdió dos bebés de Ricky Martin

Ciudad de México

El cariño entre Rebecca de Alba y Ricky Martin nunca desapareció, pues fue en Ciudad de México que reafirmaron la amistad que tienen aún, por lo que recientemente Rebecca abrió su corazón sobre la relación que sostuvo hace años con el cantante.

La zacatecana fue invitada al podcast del periodista Alberto Peláez en el programa "En la cama con..." donde reveló detalles sobre su romance con el boricua.

A la par, compartió detalles de cuando se encontraron en la Ciudad de México: "Entonces, ahora que lo vi en el concierto nos vimos como siempre, porque nosotros nunca dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo".

Reveló, además, que en dos ocasiones ella y el intérprete se embarazaron, pero perdieron a los bebés: "Yo lo intenté, pero no pude tener hijos; hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró. Tuve un par de pérdidas con la misma pareja", algo que fue duro para ellos y fue de ahí que su relación empezó a desgastarse.

"Por ahí se sabe... con Ricky Martin. Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos formar una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta", concluyó la conductora.