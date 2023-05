Están cerca de reconciliarse

Fue en 2021 que la relación de Sofía con los Guzmán quedó fracturada, ya que dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que fue "abusada" por el intérprete de "Popotitos" desde que tenía cinco años; incluso, lo definió como un hombre "muy asqueroso" y "abusivo".

"Me hizo cosas feas", externó en aquel entonces. Por otra parte, habló sobre los supuestos tratos a los que se enfrentó bajo el cuidado de Alejandra, lo que la haría alejarse de su familia e irse a vivir a los Estados Unidos.

Las acusaciones públicas sólo fueron el inicio de la tensión familiar, pues aunque la empresaria decidió tomar acciones legales contra su madre y abuelo, posteriormente se dio a conocer que el caso habría sido

archivado.

Tras el complicado historial, el famoso recientemente fue captado por la prensa previo a un concierto que dio por el Día de las Madres. Ahí fue cuestionado respecto a cómo calificaba a su hija Alejandra como madre.

"Encantadora", comentó. Esto dio pie a que detallara la reconciliación de la llamada Reina de Corazones con Sofía.

"Yo creo que eso está también muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de ella (Alejandra), pero de parte de la niña no tengo idea, porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy raro", externó.

Por otra parte, la rockera dio a conocer que está escribiendo un tema dedicado a su hija.

"Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita. Muy dura de cantar, porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido", reveló hace unos días a los medios.

A pesar de que Alejandra ha sido muy aclara respecto a que no pierde la esperanza por volver a comunicarse con la compositora, Frida reaccionó a los comentarios de su abuelo y dijo al periodista que no tiene intención de hacer las pases con ella.

"No tiene ninguna intención de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán, y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida", señaló Infante en "De primera mano".