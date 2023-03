Así fue la carrera política de Irma Serrano, 'La Tigresa'

Después de que la cantante Irma Serrano consagrara su carrera como cantante y actriz, a los 29 años decidió darle un giro 180 grados a su vida y comenzó su carrera política que fue una de las más escandalosas en la historia nacional, pues en ese momento no era común ver a famosos ocupar puestos políticos.

SUS INICIOS

En 1991 'La Tigresa' fue candidata a senadora del estado de Chiapas, de donde es originaria, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, este era conocido como un Partido Cardenista, pues seguía la ideología y los objetivos del ex presidente Lázaro Cárdenas,

En 1994, Irma Serrano fue elegida como senadora de Chiapas y estuvo en este cargo hasta el año 2000 y se integró al Partido de la Revolución Democrática, incluso en ese momento Andrés Manuel López Obrador era candidato a gobernador de Tabasco y la actriz apoyó su candidatura asistiendo a eventos.

También defendió a Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato a la Presidencia, insultó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari argumentando que hizo un muy mal trabajo como mandatario.

"Si en seis años, ese hijo de la chingada no pudo ver ni pudo oír los reclamos de todo el país, sobre todo de las clases humildes, del campesino, del trabajador, con un sueldo de miseria", dijo en un mitin.

CANDIDATA INDEPENDIENTE

La Tigresa tuvo un breve receso en su carrera política, pero en el año 2000 bajo el amparo del Partido Alianza Social, se postuló como alcaldesa de lo que era antes la delegación Cuauhtémoc, pero no tuvo éxito, ya que expertos consideran que le faltó más publicidad y mejores propuestas para captar la atención de los votantes.

En el 2006, cuando los partidos políticos estaban revelando a sus candidatos, comentó que quería ser presidenta de México, pues consideraba que tenía "los pantalones" y la fuerza para hacerlo.

"Tengo más derecho, más pantalones y más pantaletas que Martita, que también quiere 'aventarse' (lanzarse)", dijo, pues en ese momento Marta Sahagún podía ser una posible candidata a la presidencia, pero terminó siendo el ex presidente Felipe Calderón.

SIEMPRE FIEL A AMLO

En las elecciones de 2018, Irma Serrano utilizó su cuenta de Twitter para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pues creía que había sido uno de los políticos más honestos de los últimos años.

"Un Enorme gusto saludar en mi Tierra #Comitán a mi Amigo desde hace mas de 25 Años #AMLO, Hombre Sencillo y de Buen Talante!", escribió la tigresa acompañado de una serie de fotos donde se ve cómo la actriz y el presidente caminan juntos por las calles de la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador compartió que ha querido mucho a Irma Serrano porque siempre lo apoyó en su campaña desde hace más de 15 años.

"Esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin apoyo, los dirigentes no me apoyaban y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña", dijo AMLO hace unos años.

Irma Serrano, conocida como "La Tigresa" falleció este miércoles de un paro cardiaco, sin mostrar afecciones previas o malestares a los 87 años, informó su sobrino.