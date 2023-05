Va saliendo de infarto

Ciudad de México

Fue en una entrevista con Edén Dorantes, donde la histrión habló de su estado de salud, que la ha mantenido alejada del ojo público desde 2021, cuando se le detectó cáncer de mama, sin embargo, no se sabe cuándo le dio el infarto.

"Ahorita no puedo cantar porque me puse mal. Toda esta mano (derecha) no la muevo y apenas estoy hablando porque toda mi voz se fue.

"Tuve un infarto cerebral, no sé por qué salió así, nadie sabe", contó.

Poco a poco, Olivia ha intentado retomar su vida normal, y espera pronto regresar al teatro.