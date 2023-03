Sale en defensa de Hailey Bieber

"Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la bondad y realmente quiero que todo esto se detenga", escribió en su red social.