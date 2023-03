Víctima de gordofobia

A finales de enero, "Marie Claire" compartió en su cuenta de Instagram la portada de su último número, en la cual se podía ver a la actriz mexicana posando en una fotografía blanco y negro, y la mayoría de los comentarios fueron negativos.

A partir de ahí y otros sucesos que han tenido lugar en el medio artístico, la comediante recurrió a su canal de YouTube para hablar de las recientes críticas que ha recibido, exponiendo que la gordofobia es un tema poco hablado en México, por lo que lastimosamente, todavía hoy, hay muchas personas que recurren a adjetivos hirientes para dirigirse a personas con obesidad o sobrepeso, los cuales pueden ser determinantes para la forma en que se desenvuelven en la sociedad.

A ese respecto, la actriz de 39 años expresó que había recibido comentarios con adjetivos muy feos en relación con su persona, lo que le parecía injusto, debido a que ninguna debería preocuparse tanto por su aspecto o su salud más que ella.

Y aunque el tema parecía haber dado por concluido, en un evento, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de preguntarse acerca de una de las especulaciones que han surgido a su alrededor acerca de si era cierto que hace unos meses se había sometido a una manga gástrica, procedimiento en donde el tamaño del estómago de la o el paciente es reducido en un 15 por ciento, en la búsqueda de facilitar la pérdida de peso.

"Creo que son cosas personales, primero ¿no?, o sea... es un poco lo que dices... No creo que a Guillermo del Toro le estén preguntado sobre estas cosas", contestó.

Además, aclaró la declaración que hizo en noviembre del año pasado, cuando destacó que por un momento pensó en someterse a esta cirugía, motivada por la presión social.

"Yo no dije que lo llegaba a pensar por las críticas, hace muchos años lo pensé (...), claro que lo he pensado, no es algo que se le ocurra a alguien nada más porque sí; hay gente que no le gustas, hay gente que te tira hate y te dice: ´Guácala tú´, claro que te sientes en la necesidad de solicitar ayuda para caber".