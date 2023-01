¿Se despide Crowe de ´Gladiador 2´?

"Sí, cenamos y hablamos sobre eso, así que sé más o menos cómo está dando forma a la historia. Pero, si recuerdas, había un niño que quería vencer al gladiador, lo que lleva a ese discurso de ´mi nombre es...´. Así que ese niño ha crecido y ahora es el Emperador. No sé qué más sucede en ese momento, así que esa es la idea. Así que no es una nueva versión y no es una secuela directa. No es como el día después, ya sabes, 30 años después o algo así", declaró Crowe.