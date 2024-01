En espera de demanda

Ciudad de México

El grupo Slipknot será demandado por familiares de su baterista fallecido Joey Jordison por supuestamente beneficiarse de la muerte, a 10 años de que el miembro fundador fuera expulsado de la banda.

Según Page Six,la demanda enumera a los miembros de la banda Corey Taylor y Michael Shawn "Clown" Crahan, como quienes usaron la muerte de Jordison para impulsar las ventas de su álbum de 2022, The End, So Far.

"Mientras familiares, amigos y fans lamentaron la pérdida del legendario baterista, ninguno de los compañeros de banda expresó sus condolencias a la familia de Jordison tras su fallecimiento. En cambio, Taylor y Crahan buscaron despiadadamente sacar provecho de la muerte de Jordison.

ENTRE DIMES Y DIRETES

"Taylor dedicó públicamente ´The End, So Far´ a Jordison, afirmando que la comprensión del fallecimiento de Jordison ´se introdujo´ mientras hacía el álbum. Taylor incluso reconoció que él y Crahan habían maltratado a Jordison en una entrevista, y les dijo a los fanáticos que ´esperaban arreglar las cosas con él, y es una de esas cosas que te dicen: cualquier cosa que tengas que hacer, hazlo ahora, porque nunca saber cuándo vas a perder a alguien´", revelaron los documentos.

También se les acusa de no devolver el equipo de Jordison, incluidos instrumentos musicales, equipo y vestuario, y ha estado usando sus pertenencias en su museo itinerante, Knotfest .

El equipo legal de Slipknot pidió que se desestimara la demanda, afirmando que no tienen derecho a ningún tipo de reclamo o reparación.

"Los demandados generalmente niegan todas y cada una de las acusaciones y supuestos reclamos establecidos en la Primera Demanda Enmendada del Demandante y niegan además que el Demandante tenga derecho a cualquier reparación", respondieron.