Embajadora de Chanel

Ciudad de México

Chanel lanzó su nueva colección de prendas deportivas y casuales Coco Neige 2023-24 en colaboración con Lily-Rose Depp, embajadora de la casa de moda francesa.

La línea tiene como eje temático el patinaje artístico sobre hielo, el cual se ve reflejado perfectamente en cada prenda que la actriz luce; todo con la idea de demostrar la alianza entre el deporte y la moda.

De la mano del fotógrafo Mikael Jansson, la actriz franco-estadounidense lució en una pista real de patinaje la colección entera, la cual está constituida por un traje ajustado (completamente de color dorado), un traje de patinaje en tonalidades monocromáticas, y un conjunto de saco y pantalón con fondo negro y detalles estampados blancos.

"Cuando me enteré de que íbamos a rodar en una pista de patinaje sobre hielo, no pude negarme. Pensé en la película de La Princesa de Hielo, esta cinta que solía ver todo el tiempo cuando era niña y pensaba: ¡Quiero ser patinadora sobre hielo también! Nunca perseguí el sueño, pero me encantó esa película", declaró Depp en un comunicado que dio a conocer la marca