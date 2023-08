Se defiende

Ciudad de México

La cantante Lizzo respondió a las acusaciones en su contra por acoso sexual y crear un ambiente de trabajo hostil hacia sus bailarinas.

"Mi ética de trabajo, mi moral y mi respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Por lo general elijo no responder a las acusaciones falsas, pero estas son tan increíbles que suenan demasiado escandalosos parano ser abordadas", dijo a través de un comunicado.

JUZGAN SU COMPORTAMIENTO

Lizzo, de 35 años, aseguró que dichas acusaciones son de exempleados a quienes se les dijo que su comportamiento en Special Tour era "inapropiado y poco profesional".

"Como artista, siempre me ha apasionado lo que hago. Tomo mi música y mis actuaciones en serio porque, al final del día, solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y

a mis fans. Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo", agregó.

La intérprete de "Pink" aseveró que su comunicado no tiene como fin hacerse la víctima, sino demostrar que se toma en serio el respeto hacia las mujeres.

¡NO SOY VÍCTIMA!

Estoy herida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea ensombrecido por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este tiempo". Lizzo, cantante

"No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios me han retratado estos últimos días", señaló.

La demanda civil, presentada el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que interactuaran con artistas desnudos en un club en Ámsterdam y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla.

ABIERTA EN SU SEXUALIDAD

"Soy muy abierta con mi sexualidad y expresarme, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy.

Sé lo que se siente ser un cuerpo avergonzado a diario y nunca criticaría ni despediría a un empleado por su peso", expresó Melissa Viviane Jefferson (su nombre real).

Las demandantes, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez buscan una indemnización no especificada y

acusan a Lizzo, a su productora Big Grrrl Big Touring, Inc., y a Shirlene Quigley, que es capitana del equipo de

baile de la artista.