Se suicida su ex esposa

La actriz Pamela Bach, ex esposa de David Hasselhoff y quien también apareció en la serie Baywatch, murió a los 62 años ayer jueves por suicidio, según confirmó el médico forense encargado del caso en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el portal TMZ, la actriz fue encontrada muerta en su casa luego de que la familia se preocupara por su paradero, pues llevaban varios días sin tener noticias suyas. La policía angelina no dio más detalles sobre el deceso.

David Hasselhoff y Pamela Bach se casaron en 1989 y se separaron en 2006. En ese momento, un representante del actor le dijo a la revista People en un comunicado que ambos decidieron poner fin a su matrimonio debido a "diferencias irreconciliables". Los histriones comparten dos hijas: Taylor, de 34 años, y Hayley, de 32.

Bach conoció a Hasselhoff en la serie de televisión Knight Rider, en 1985. Ella y David también actuaron juntos en la serie de televisión Baywatch. Además, Pamela fue famosa en los 80 y 90 gracias a programas como The Young and The Restless.

Hasselhoff estuvo casado anteriormente con la actriz Catherine Hickland, de 1984 a 1989.

Poco antes de su muerte, Bach compartió varias publicaciones nostálgicas en Instagram sobre su familia, incluida su nieta. Por ejemplo, en la víspera de Año Nuevo, escribió en un post que su corazón estaba "lleno de gratitud".