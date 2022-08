Preocupa a sus fans

Yo, hoy en día, me siento más sexi que nunca; dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz con mi vida y con mi cuerpo". Danna Paola, Cantante y actriz

Danna Paola, la princesa del pop latino, como algunos la llaman, se subió al metro de la Ciudad de México, pero no para viajar de una estación a otra, si no para la grabación de su más reciente sencillo titulado "XT4S1S", lo que provocó reacciones en algunos de sus fanáticos en redes sociales.

El exitoso material, que ya cuenta con 440 mil 417 vistas en Youtube, está dirigido por Edgar Esteves, un productor venezolano.

En el video se observa a la intérprete de "Kaprichosa" corriendo junto a "sus amigos" por algunas instalaciones del subterráneo de la línea azul, con looks atrevidos.

LA TRAMA

Posteriormente se suben en la estación Revolución para después tomar alguna de las calles del Centro Histórico en donde acuden a una fiesta. La diversión, los colores y el éxtasis se ven reflejados en la trama.

Después de una noche de baile, la cantante termina en una habitación adornada con colores neón, junto a varias mujeres y hombres.

Ante esto, algunos seguidores postearon mensajes cómicos en torno a la acción de la cantante, pues al ser una estrella no se esperarían verla en el transporte colectivo.

Rodaje de sencillo titulado "XT4S1S".

ASÍ RESPONDEN

"Si Danna Paola se va en metro, que tú no tomes el camión mija", expresó el usuario @Yahiralex_th, junto a una captura del video de la artista.

@Elizabe01634964 escribió de forma burlesca: "-Jajaja yo- ¿Por qué el metro ya se tardó?, Danna Paola -wey voy grabar un vídeo locochón-. La neta los directores del vídeo se la volaron, para los que no conocen México ese es el metro".

Los seguidores también aplaudieron que en la producción se reflejara parte de la cultura mexicana como las bebidas, la fiesta, los dulces y el transporte.

"Decidí hacer lo que quiero a mi manera, por primera vez dentro de mi carrera. Esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música".

Cuestionada por su delgadez, la cantante afirmó que se encuentra feliz con su cuerpo.