Confirma Danna que tuvo relación con Neymar

Danna confirmó por primera vez que tuvo una relación con el futbolista brasileño Neymar, en una entrevista reciente con el programa español La Resistencia.

La cantante, de 29 años, habló sobre su vida amorosa y las lecciones que ha aprendido sobre el fútbol gracias a su actual pareja, Alex Hoyer, un seguidor del Real Madrid.

El conductor David Broncano le preguntó si su novio era un jugador del Madrid, ella respondió rápidamente: "No, no, ya he estado con futbolistas y no".

Broncano, decidido a indagar más, animó a Danna a revelar detalles sobre sus relaciones pasadas con futbolistas, pese a que la también actriz se mostró reservada.

"No voy a decir Hagan su research, todo está en Google.

"Me supe ir a tiempo. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho", expresó.

Antes de dar a conocer formalmente la noticia, la intérprete de "Mala Fama" aclaró que no fueron novios formalmente, debido a las intensas demandas de sus respectivas carreras.

"He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no, para nada serio, creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también", aseguró.

La producción del programa, siguiendo la línea de la conversación, se tomó la libertad de investigar en ese momento, comentando que fue con Neymar.

"Sí, sí nos conocimos. Es increíble, es divertido", admitió Danna.

La actriz también reveló que su acercamiento con Neymar tuvo lugar cuando él jugaba para el Paris Saint-Germain, lo que les permitió conocerse un poco mejor, aunque no lo suficiente para establecer un vínculo más sólido.