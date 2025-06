Daniela Vega y Denisse Guerrero desde la vulnerabilidad

Durante la rueda de prensa del Premio Maguey, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, las intervenciones de Denisse Guerrero y Daniela Vega coincidieron en un mismo punto: hablar desde la experiencia propia como una forma de dar sentido a su trabajo artístico y público. Ambas compartieron vivencias relacionadas con la salud mental, la infancia y el derecho a nombrarse sin miedo.

La cantante mexicana -homenajeada en esta edición con el Premio Maguey Trayectoria y productora ejecutiva del documental sobre su vida, Murió la Fantasía- habló de lo difícil que fue reencontrarse con su trabajo creativo tras atravesar una crisis emocional años atrás.

"Yo me cuestionaba si realmente era una cantante, si realmente era una compositora. Entonces, la verdad es que todo lo que tenía que ver conmigo misma, con cada cosa que era parte de Denisse pues de alguna forma la rechazaba. Fue un momento bastante complicado", compartió la líder de Belanova.

Daniela Vega, actriz chilena homenajeada como ícono queer, recordó su primera visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara hace diez años, cuando aún no se hablaba abiertamente de diversidad en muchos espacios públicos. En su intervención, habló del valor de asumirse y del cambio que ha presenciado desde entonces.

"Vine con una película que se llamaba La Visita. Y hace 10 años atrás parecía que la gente LGBT era como una visita dentro del mundo. Pareciera que éramos parte de un engranaje ajeno a lo social. Y hoy, diez años después, no somos nadie en ninguna parte visita, sino que más bien es la vida la que nos visita y la que nos convierte en hombres y mujeres fantásticos.

"En momentos en los que la tiniebla o lo tenebroso está muy cerca, siempre es importante recordar que la luz aparece en eso momentos y que no hay nada más interesante y bonito que asumirse uno como es, para arrojarse esa luz", dijo Vega, protagonista de Una Mujer Fantástica (2017).

Uno de los puntos que ambas coincidieron en destacar fue la importancia de hablar de aquello que muchas veces permanece en silencio. En el caso de Daniela, centró su reflexión en las infancias, señalando que no se les ha permitido nombrarse ni expresarse por sí mismas.

"Creo que las infancias no son nombradas, creo que las infancias son subrogadas a los adultos. Y ellos y ellas tienen mucho que decir. Tanto que decir que no les dejamos decir. Y es por eso que me parece muy importante que se escuche a los niños y las niñas del mundo y que les permitamos gobernar sus cuerpos, gobernar su tiempo, su calendario y sus agendas.

"Si a mí me hubiesen dado el silencio cuando chica, yo no hubiese estado aquí. Pero a mí me dieron la posibilidad de nombrarme y de apuntar a otros y nombrarlos. Eso es algo que yo quiero agradecer a mis padres".

Denisse explicó que su documental parte de una vivencia personal, y que decidió compartirla para generar cercanía con quienes atraviesan situaciones similares. La producción fue realizada junto a personas amigas, con quienes visitó ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Los Mochis, de donde es originaria.

"Fue un reto. Yo no soy una persona muy extrovertida que digamos, pero el documental significa para mí darle un sentido más profundo y más grande al hecho de que yo hubiera elegido regresar a los escenarios, porque no fue tan simple. La situación en la que yo me encontraba sé que es más común de lo que las personas pueden llegar a pensar".

También habló sobre cómo los medios tienden a tratar los temas de salud mental con morbo o prejuicio, y que su objetivo fue generar un espacio donde otras personas puedan sentirse comprendidas.

"Siento que aún existe mucho esta morbosidad y hasta cierto punto satanización, por así decirlo, acerca de las personas que llegamos a tener algún problema que tiene que ver con la salud mental. Este documental va mucho acerca de eso: de darle voz a todas estas personas y que no sientan miedo de hablar de lo que les está ocurriendo en su vida".

Desde la dirección del Premio Maguey, Pavel Cortés subrayó que algunas películas seleccionadas en los últimos tres años se enfocan en temas de infancia trans, y cuestionó los prejuicios que aún persisten en torno a esta etapa de la vida.

"Todos sabíamos quiénes éramos, qué queríamos, qué nos gustaba y con qué nos identificábamos. Pensar que una infancia no tiene esta conciencia me parece estúpido. Entonces, creo que estas películas, de una manera muy sutil y muy valiente, nos invitan a aprender que los niños, las niñas y los niñes tienen una plena conciencia de su ser y de su alma.

"Es urgente atender y desmitificar esta idea absurda, ignorante y caduca de que las infancias no tienen una sexualidad, sin ningún morbo o sin ninguna polémica de por medio, porque obviamente es una sexualidad que obedece a su edad y su condición", comentó Cortés.

En total, 16 películas conforman la competencia oficial del Premio Maguey de este año. El jurado de esta edición incluye a las actrices Lola Dueñas, Esmeralda Pimentel e Irene Azuela, además del periodista David Martos y el gestor cultural Jorge David Martínez.

Dueñas habló del reto que implica evaluar una selección tan amplia, pero destacó el valor de cada una de las obras presentadas.

"Queremos recalcar todos, todas y todes, que todas las películas que estamos viendo son todas y cada una necesaria. Tendremos que elegir, pero no estamos viendo películas de relleno. Estamos contentísimos", dijo la actriz española Lola Dueñas.