Daniel Bisogno se someterá a un nuevo procedimiento médico

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor de "Ventaneando" Daniel Bisogno sorprendió a sus seguidores al anunciar que se someterá a un nuevo procedimiento médico, esto, luego de recuperarse de la crisis de salud que tuvo a inicios de año y por la cual estuvo 25 días en terapia intensiva debido a una infección en los pulmones.

En la reciente transmisión del programa, "El Muñeco", como también es conocido en el medio, explicó que actualmente se está preparando para reintegrarse a "Lagunilla mi barrio", la obra de teatro en la que participaba previo a su hospitalización, mientras llega su "última fase médica".

"Ya estoy a punto de reintegrarme en lo que viene el último procedimiento", dijo el actor.

En este contexto, el presentador también mencionó que su salud ha mejorado considerablemente, sintiéndose con la energía necesaria para retomar su carrera artística y volver a los escenarios, objetivo que espera lograr el próximo viernes 5 de julio.

"Sí, me voy a integrar a la obra, me siento estupendamente bien", afirmó Bisogno en medio de la celebración de sus compañeros por la noticia.

No obstante, Daniel no dio detalles sobre cuándo irrumpirá nuevamente sus compromisos para someterse a la cirugía.

En abril, dos meses después de su ausencia en el show de espectáculos por motivos de salud, Daniel explicó que desde mayo de 2023 enfrentó varios problemas de salud, incluyendo la ruptura de várices en el esófago. Para febrero de 2024, se diagnosticaron daños irreversibles en su hígado, requiriendo un trasplante urgente para mejorar su calidad de vida.

"Cuando (los médicos) se dan cuenta de que el hígado estar peor, es cuando ya entran para ver la vesícula. Secan una biopsia del hígado y se dan cuenta... siempre dicen que el hígado se regenera, pero llega un momento en que no, se hace chiquito y empieza a no funcionar, eso fue lo que me pasó a mí, público querido", dijo.

Desde entonces, el conductor de televisión ha estado en lista de espera para el procedimiento en un hospital de la Ciudad de México, ocupando el segundo lugar después de un joven que necesita condiciones especiales del órgano para ser programado en el quirófano.

"Entré a un comité donde deciden quien y como, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante de hígado. Lo del trasplante suena fuerte, pero ya que lo vives de cerca y te explican, llega una calma. Lo que pasa es que ya que entregas todos los papeles, deciden si eres candidato", comentó.

Los médicos han aconsejado a Daniel Bisogno que aumente de peso para prepararse para el trasplante de riñón, ya que perdió peso durante su estancia en el hospital. "Salí pesando 80 y ahora ya le estoy pegando a los 90 kilos. Mido 1.93", reveló anteriormente.

Con su característico sentido del humor, comentó que por primera vez la indicación del especialista fue: "Lo que nunca en mi vida la recomendación es 'traga'".

Además, con una perspectiva positiva, Bisogno compartió: "La patóloga (me comentó que el "trasplante") es lo menos peligroso de todo lo que te hemos hecho."