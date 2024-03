Daniel Bisogno reaparece en mensaje

Ciudad de México



Con una voz aún debilitada, pero con mucho entusiasmo, Daniel Bisogno reapareció a través de un mensaje de voz en el que compartió parte de su recuperación.

"Estoy aquí en recuperación en casa, todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien.

"Todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera, fueron muchos días intubado, pero estoy moviéndome casi al 100, aunque me falta", dijo el conductor.