Daniel Bisogno se someterá a un trasplante de hígado

Raúl Velasco, conductor del añejo programa "Siempre en domingo"; así como los cantantes españoles Raphael y Camilo Sesto, vivieron la experiencia con buenos resultados.

Bisogno reveló que tiene que exponerse a la intervención quirúrgica, encontrándose en segundo lugar en el hospital donde sería atendido, sólo detrás de una chica que se encuentra más delicada que él.

Primero tiene que llegar el hígado donado, ya sea por una persona viva o de alguien fallecido, y hacer los estudios correspondientes.

El conductor de "Ventaneando" aseguró que por ahora estará bien con base en la dieta médica que le enviaron, así como los cuidados que se le recomendaron.

RAPHAEL

El intérprete de "Mi gran noche" y "Yo sigo siendo aquél" recibió el trasplante de hígado en 2003, cuando tenía 60 años.

De acuerdo con declaraciones recogidas en su momento por la revista "People", Raphael explicaba que gran parte de su vitalidad se debía a ese cambio de órgano.

"(Fue un cambio) Totalmente, pero no solamente mi vida; mi forma de pensar, mi tranquilidad ante todas las cosas. Antes la palabra muerte te sonaba como, ahora no, porque como ya la he visto, estoy muy tranquilo", dijo.

El cantante asegura que sabe quien fue su donante, pues gracias a él sobrevivieron seis personas y, a su vez, la familia de quien regaló su hígado, conoce en quienes están.

"Pero no se suele indagar porque sería una cosa extraña entre familias", expuso.

RAÚL VELASCO

Era el Rey Midas del espectáculo: en su programa semanal de cuatro horas, "Siempre en domingo", desfilaron las leyendas musicales, pero también quienes iniciaban como Timbiriche, Luis Miguel y Pandora, que después de salir en red nacional ya no serían los mismos.

En los 90, debido a una transfusión sanguínea, contrajo la Hepatitis C que fue minando su salud, hasta que en 1998 le fue trasplantado el hígado buscando mejorar su salud y extendiendo su vida por ocho años más.

En su momento Paty Chapoy reveló que cuando Velasco recibió la llamada de que estaba listo su trasplante, pero debía ir a EU, los tiempos no le daban. Entonces Jaime Camil se enteró de eso y le puso un avión para poder llegar a la cita.

CAMILO SESTO

A finales de los 90, el cantante de "Melina" y "El amor de mi vida" comenzó a tener problemas hepáticos, así que a inicios de este siglo se le hizo un trasplante de hígado.

Se mantuvo activo por poco más de una década, incluyendo giras internacionales y grabaciones de álbumes, como uno sinfónico con sus éxitos.

En 2019 falleció de un paro cardíaco asociado a un problema renal que venía arrastrando.