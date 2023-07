Se separan tras 25 años de relación

Ciudad de México

El músico Damon Albarn, líder de Gorillaz, se separa de Suzi Winstanley después de 25 años de relación.

De acuerdo con DailyMail, el intérprete de "On Melancholy Hill" fue quien decidió terminar la relación con Winstanley, con quien tiene una hija de 23 años.

"Suzi está desconsolada por el final de su relación", dijo una fuente cercana a la mujer.

Allegados a la pareja comentaron que Damon Albarn decidió salirse de su casa desde hace unas semanas, pues el cantante ya no se sentía a gusto, aseguran que uno de los motivos fue el encierro de la pandemia, pues el intérprete de "Feel Good Inc." nunca había pasado tanto tiempo con su familia hasta el encierro necesario por la Covid 19.

SIN MÁS DETALLES

Hace unas semanas Suzi Winstanley fue vista entre el público durante la presentación de Damon Albarn con Blur en el festival British Summer Time.

En una entrevista el cantante dijo que es oficialmente un hombre triste de 55 años, aunque no reveló el por qué.

"Si has logrado llegar a los 55, sólo puedo hablar porque es lo más lejos que he logrado llegar, y no tener ninguna tristeza en tu vida, has tenido una vida bendecida y encantada", dijo.

Hasta el momento Damon Albarn no se ha pronunciado al respecto.