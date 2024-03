Chris Martin y Dakota Johnson se comprometen

Ciudad de México

El cantante Chris Martin, líder de Coldplay, y la actriz Dakota Johnson se comprometieron después de seis años de romance.

De acuerdo con Page Six, el intérprete de "Clocks" le propuso matrimonio a la estrella de "50 Sombras de Grey" desde hace unos meses, pero aún no tienen fecha de la boda, pues no quieren

apresurarse. "Han estado enamorados el uno del otro desde el primer día, por lo que dar el siguiente paso era

inevitable. No tienen prisa por planificar la boda, simplemente disfrutan de hacer oficial su compromiso", dijo un allegado a la pareja.

Incluso, la actriz Gwyneth Paltrow, exesposa de Chris Martin y con quien procreó dos hijos, les dio la bendición para que se casen.