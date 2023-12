Melissa Mejía da su versión tras ser acusada de infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO

En una cuenta de reciente creación en Instagram, dado que acusó que las otras le fueron eliminadas para callar su versión, la joven dio algunos detalles de su lado de la historia y reveló que se encuentra en pleno proceso legal por lo que no puede detallar lo que vivió.

En el video en el que sale vestida con una blusa negra de cuello alto y sin maquillaje menciona que: "si no salí a dar la cara antes es porque estoy atravesando un proceso legal. También porque cuando intenté contar mi versión, me eliminaron mis cuentas intentando callarme".

Desde que Mr. Hillman habría dado a conocer pruebas en sus redes sociales de la supuesta infidelidad, la joven acusa haber recibido amenazas: "es impresionando la cantidad de odio que una sola persona ha generado hacía mí; y ver la cantidad de mensajes de odio, de amenazas, donde incluso mencionan que me muera, que me mate, que me suicide".

Además, en su cuenta de TikTok, Melissa Mejía dio a conocer que demandó por golpes, intento de homicidio, robo, difamación y amenazas: "no entraré en más detalles, las pruebas están en la Fiscalía".

Respecto a la versión que manejó Adrián Garza, de que la influencer se hallaba embarazada, en la que incluso mostró pruebas de embarazo donde se leía positivo, aclaró que nunca estuvo esperando un hijo, sino que por tema hormonal las pruebas arrojaban dicho resultado.

La respuesta llega luego de que en redes sociales se viralizó la denuncia de Mr. Hillman de que su pareja le había sido infiel durante al menos dos meses. En su cuenta de Instagram el emprendedor compartió capturas de pantalla de supuestas conversaciones extraídas del celular de Melissa Mejía.

¿Qué respondió Mr. Hillman a la versión de Melissa Mejía?

Horas después de que el video de Melissa comenzó a tener difusión en Internet, Adrián Garza habló en sus historias de Instagram sobre la versión de su expareja.

El influencer señaló a la joven de victimizarse pese a las supuestas evidencias, "¿cómo es posible que esa misma persona salga a atacar y a querer decir que le hicieron algo, a victimizarse".

Respecto a las revelaciones que hizo Melissa Mejía sobre la apertura de procesos legales, Mr. Hillman respondió: "creo que aquí lo que se debería de denunciar es su cuenta, para que se la eliminen y deje de estarse victimizando y diciendo mentiras".

El influencer conminó a sus seguidores a "hacerle un favor" a la joven para que al quedar eliminada su cuenta de redes sociales, "ya no tenga dónde le tiren".

Desde que su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, el emprendedor aprovechó para poner descuentos en sus marcas con códigos promocionales que hacen referencia a supuestos datos de la infidelidad que descubrió.