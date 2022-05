Da donde más duele

No entendía muy bien lo que son los NFTs y ya que me los explicaron, me gustó la idea de hacer obras con mi imagen, material para mi comunidad de fans, para la gente que aprecia lo que hago. en eso estamos y ya se van a enterar de lo que estamos haciendo". María José, cantante.

"¡Ay!, son de esas canciones que te llegan, que te hacen sentir muchas cosas y bueno, es que la voz de Ednita es única, y ya ves, busco esas canciones con las que me sienta identificada, que sepa que le gustarán a mis fans, que nos llegarán al corazón. y esta es una de ellas", dijo "La Josa" en entrevista.

NUEVO SENCILLO

Y si "Adelante Corazón", que la dio a conocer Daniela Romo, y "Mi Amor, Amor", en voz de Lucía Méndez, la hicieron una de las voces femeninas predilectas con sus versiones propias, espera que la aceptación de este nuevo sencillo cale igual de hondo.

"Es que cantarle al desamor inspira y te hace ver la vida de otra manera. pero como siempre digo: ´si no te quiere, a otra cosa´. Lloras lo que tienes que llorar, y sigues. Si tu felicidad no está en él o en quien sea, la tienes que buscar en ti mismo, en ti misma. Llenar de amor tu corazón, hay que saber amarse a uno mismo", acotó, sobre la temática de su nueva pieza.

CON VIDEO LISTO

La intérprete de "Lo Que Tenías Conmigo" y "Él Era Perfecto" dio a conocer el videoclip que rodó en Miami bajo la dirección de Pedro Torres, y el cual fue inspirado en escenas del encuentro sexual colectivo que mostró Stanley Kubrick en la película Ojos Bien Cerrados, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman.

"Es un video con historia, como siempre muchos le darán su propia interpretación, y justo Pedro y yo hablábamos de no darle un final definido, porque queríamos que fuera abierto. Pero luego queda esta parte donde están ellas dos y te preguntas ¿entonces, qué hicieron?", relató María José.

HACE CAMEO

En el material audiovisual, que contó con más de 10 modelos y en el que el mismo ex esposo de Lucía Méndez hace un cameo, "La Josa" personifica a una ejecutiva que lleva muy buena relación con su pareja, hasta que descubre que le gustan las orgías y busca participantes bajo el seudónimo de "Gorrión".

Se hace pasar por una invitada más y, cuando el anfitrión se percata de que es ella, la también influencer da a entender que prefiere irse con una chica.

"Lo que quiero es que lo vean como un trabajo muy bien hecho y que entiendan el final como lo sientan, como les vibre".

AL AUDITORIO

La ex Kabah está más que lista para actuar el 26 de mayo y 16 de junio en el Auditorio Nacional, en donde cantará lo más representativo de su trayectoria y tendrá invitados sorpresa.

"La pandemia todavía no se acaba, un día estamos con que sí usamos cubrebocas, otro que no. Pero lo que me hace muy feliz es que ya estamos con los conciertos en vivo. quien diga que no lloró, que no sufrió, que no lo padeció, creo que miente. El escenario nos da vida, el público nos alimenta el alma".

Con más de 200 millones de reproducciones de Conexión, el disco en vivo que hizo hace tres años, la cantante se ha consolidado como una de las predilectas en México.