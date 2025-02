Dará vida a Jesús

Cynthia Erivo interpretará el papel de Jesús en la próxima producción del musical "Jesus Christ Superstar" (Jesucristo Superestrella), de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que se presentará en el Hollywood Bowl del 1 al 3 de agosto.

La actriz y cantante británica, reconocida por su trabajo en Wicked, anunció la noticia a través de sus redes sociales.

"Solo un poco ocupada este verano. No puedo esperar", escribió Erivo en una historia de Instagram.

La producción contará con la dirección y coreografía de Sergio Trujillo, mientras que Stephen Oremus será el director musical y conductor. Aún no se ha revelado el elenco completo de la obra, pero se espera que se anuncien más nombres en los próximos meses.

Erivo no es ajena a este musical. En 2020, formó parte del álbum conceptual Jesus Christ Superstar: She Is Risen, donde interpretó a María Magdalena y cantó temas icónicos como "Everything´s Alright" y "I Don´t Know How to Love Him".

En esta nueva puesta en escena, la artista interpretará canciones emblemáticas del personaje de Jesús, como "Hosanna", "The Last Supper" y "Gethsemane".