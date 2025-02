Chocan Maribel Guardia e Imelda Tuñón" No aflojan

Maribel Guardia rechazó que Imelda Garza Tuñón haya conseguido un amparo que le ayudaría a recuperar la custodia de su hijo, actualmente con la actriz.

En sus redes, Guardia aseguró que en realidad el recurso apenas fue admitido a trámite y queda pendiente de resolución por parte de la Fiscalía General de Justicia y el DIF de la Ciudad de México.

"Como siempre, seré absolutamente respetuosa de la decisión del juez, cualquiera que ésta sea", dijo la también conductora.

"La representación de la madre de mi nieto interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando una supuesta ´desaparición forzada del menor´. Sin embargo, todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido", dijo Guardia.

Horas antes, Tuñón, quien procreó al pequeño José Julián con Julián Figueroa, fallecido hijo de Guardia, informó que los amparos que habían conseguido suponían "un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro sistema de justicia".

Según ella, el presunto fallo reconoce la irregularidad en la entrega de la tutela temporal del menor a Guardia, señalando que las autoridades han estado "coludidas en la desaparición forzada de mi hijo".

Tuñón también envió un mensaje directo a su exsuegra, a quien le pidió detener la disputa legal.

"Lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo", dijo Tuñón.