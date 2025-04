Recibe Maribel Guardia amenazas

La reconocida actriz Maribel Guardia ha alzado la voz para denunciar públicamente las amenazas que supuestamente ha recibido tras la polémica que rodea la custodia de su nieto José Julián.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la artista costarricense expresó ante reporteros del programa "Venga la Alegría", su temor por su integridad y responsabilizó a personas cercanas a Imelda Tuñón, madre del menor, en caso de que algo le suceda.

"No me encuentro bien, he sido objeto de múltiples amenazas y temo por mi vida y seguridad", declaró Guardia ante los medios de comunicación.

La actriz manifestó su preocupación por posibles represalias, incluso aludiendo al miedo de que se le incrimine con posesión de sustancias ilícitas durante sus traslados.

La situación se tornó aún más alarmante cuando Guardia relató que su domicilio fue allanado, generando un profundo temor en ella: "Tengo miedo de que irrumpan en mi hogar, todos conocen mi dirección.

Se introdujeron a la fuerza, destrozando la puerta. Siento temor de permanecer en mi propia casa, de que me implanten sustancias ilegales, de que vuelvan a entrar sin identificarse. Tengo miedo de todo", agregó la actriz.

Aunque Guardia prefirió no revelar nombres específicos, sí señaló directamente a quienes considera responsables de los mensajes intimidatorios que ha recibido.

"Si algo me ocurre, responsabilizo a personas del entorno cercano de la madre de mi nieto", sentenció.