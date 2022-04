¡Cuídate J Balvin!

Saúl “El Canelo” Álvarez intentó en algún momento mediar el pleito entre su íntimo amigo J Balvin y Residente, pero no tuvo éxito, pues los intérpretes de música urbana siguen enganchados en dimes y diretes.

Sin embargo, como las diferencias entre los músicos no tienen nada que ver con el pugilista jalisciense, este no dudo en recibir ayer al ex integrante de Calle 13 en su gimnasio, en Estados Unidos, donde se prepara para su próxima contienda.

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, compartió a través de sus redes sociales historias en las que se le puede ver conviviendo y “entrenando” en el ring con el “Canelo”.

Muchos son los famosos que presumen amistad con el “Canelo”, pero son pocos los que realmente son cercanos a él, como el reguetonero J Balvin, quien estuvo invitado a su boda con la modelo Fernanda Gómez, en año pasado; Hace unos días Resiente lanzó una canción donde agravia al colombiano.