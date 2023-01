Seguidores de Angela Aguilar cuestionan foto falsa de la cantante

A finales del 2022 Ángela pasó unas merecidas vacaciones junto a su familia y compartió con sus nueve millones de seguidores algunos momentos que capturó en fotografía.

"Entre bacalao y tamales, dominó y canciones. Disfrutando de cada segundo estas vacaciones junto a mi familia. Me siento tan privilegiada y agradecida! Gracias por tanto y todo. Espero estén pasando unas lindas fiestas con los suyos. ¡Les mandó muchos besos!", escribió.

No perdonan a Ángela

El comentario que la cantante hizo en sus redes sobre sus raíces argentinas, cuando la selección de ese país ganó el Mundial de Qatar, sigue siendo motivo de molestia para varios cibernautas que le recuerdan su comentario en las publicaciones que hace, como en una reciente foto en la que Ángela posa con una piñata mexicana.

"Puedes hacer lo que quieras, pero por favor quita la bandera mexicana de tu descripción, deja de lucrar con lo mexicano". "Vete de México, no cantes algo que no es de tu país". "Se miraría mejor azul celeste ...y los argentinos no saben de piñatas". "Cada día Ángela nos enseña como se ve la hipocresía". "Una piñata mexicana hecha por manos argentinas ... para qué nos explicas si no lo entenderíamos", se lee.

Los comentarios alcanzaron a Pepe Aguilar, quien en ocasiones anteriores ha salido a la defensa de su hija.

"Para que los mexicanos aprendamos a no idolatrar a ningún artista porque solo nos utilizan como publico fácil. Es mexicana cuando le conviene porque de hecho es gringa. Bien dicen de los campeones no nacen campeones. El único Aguilar que valía la pena era don Antonio Aguilar el si era un mexicano hecho y derecho. No como su hijo que se la pasa insultado a la gente y de ellos come porque lo intentó en el rock y no la hizo".