Detalle en el rostro de Chayanne desata críticas de sus seguidores

El arranque de la gira de Chayanne tiene a los sus fans muy emocionados, el cantante de 56 años, regresó a los escenarios con toda la energía y con la vitalidad que lo caracteriza, sólo que un detalle en su rostro desató las preguntas de sus seguidores en redes.

El puertorriqueño, que arrancó el 21 de agosto su gira "Bailemos otra vez", acumula en su haber más de 50 millones de álbumes vendidos y es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera.

En sus primeros conciertos en Estados Unidos ha cantado éxitos como "Dejaría todo", "Un siglo sin ti", "Y tú te vas", "Salomé", "Baila Baila", así como sus nuevos temas como "Te Amo y Punto", "Necesito un Segundo" y "Bailando Bachata".

En una charla con "¡Billboard!", Chayanne se divirtió al leer algunos de los memes que circulan en la red hechos por sus fans sobre lo guapo que es y lo bien que se conserva a pesar del paso del tiempo.

Sin embargo, algunos cibernautas se dieron cuenta que el cantante de "Tiempo de vals" no gesticulaba mucho al momento de hablar y sonreír, lo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores, quienes cuestionaron "¿qué procedimiento estético era el que se había practicado Chayanne?".

Mientras el cantante aseguró que se siente muy bien con sus 56 años de edad, la gente opinaba:

"Si se sintiera tan bien no se rellenaría la cara". "Qué lástima que se arruinó su cara, no sé por qué no quieren envejecer con dignidad". "Qué te hiciste en la caraaaaaa noooo". "¡Se niega a envejecer con esa cara tiesa!". "Uy no ya no me gusta parece un maniquí. Perdió esa masculinidad que tenía...". "No puede ni hablar de tanta tensión en su piel. No es necesario tanto relleno". "Se puso bótox y se dañó", se lee.

Otros de sus fans salieron a la defensa de su artista argumentando que se ve espectacular.

"Frustrados los que critican a este ídolo". "Eres el papá de todos nosotros". "Bueno es que es Chayanne, así tenga 80 seguirá siendo el papá de much@s".