La tunden en redes sociales ¡por cruel!

Ciudad de México

La cantante Madonna es nuevamente criticada, esta ocasión, por molestarse al notar que una de sus fans, ubicada en la primera fila de uno de sus conciertos, no estaba de pie, por lo que decidió cuestionarla al respeto, momento en que se percató que se trataba de una joven en silla de ruedas.

El jueves pasado, la "Reina del pop" ofreció el penúltimo de sus shows en el Kia Forum, en Inglewood, California.Fue durante este recital que Madonna se mostró inconforme al notar que una de sus seguidoras se encontraba sentada, mientras ella ejecutaba una de las 28 canciones que forman parte del repertorio de "The Celebration Tour".

El momento fue captado por otro de los integrantes del público, pues grabó a la cantante en el momento que señaló a la fanática y le preguntó a través del micrófono el motivo por el que no estaba de pie, como todas y todos los demás.

"Por allá, ¿qué haces sentada?", dijo, señalando un punto en específico.

"¿Por qué no estás de pie?", volvió a preguntarle mientras se acercaba a la joven, momento en que se percató que se encontraba sentada en una silla de ruedas.

En ese momento, la intérprete de "Material girl" se disculpó, reconociendo que se había equivocado.

"Oh... ok... políticamente incorrecto. Perdóname por eso, me alegro de que estés aquí", expresó.

A continuación, la cantante de 65 años siguió con el show y no volvió a emitir ningún comentario con respecto al incómodo momento.

Sin embargo, en redes sociales ya se encargaron de viralizar el clip donde ocurren los hechos, los que han producido indignación generalizada, pues usuarias y usuarios tacharon de "grosero" el comportamiento de la cantante.

También hay quienes aseveran que la disculpa de Madonna no fue real y sólo la emitió para no ser criticada posteriormente.