Guadalajara, Jalisco,- Cristo Fernández, conocido por su destacado papel como Dani Rojas en la exitosa serie de comedia "Ted Lasso", fue honrado con el premio Sterne 2023 por el Colegio Alemán, de Guadalajara, donde cursó la secundaria.

La entrega de este galardón, que reconoce la trayectoria de los exalumnos destacados, tuvo lugar en una ceremonia en la institución. El evento contó con la presencia de egresados, profesores, invitados especiales y, por supuesto, el propio actor tapatío junto con sus familiares.





RECIBE ESTATUILLA

Luego de recibir la estatuilla, que incluyó una pequeña representación de Cristo Fernández, el actor compartió con los asistentes su transición de futbolista a actor, productor, guionista y director de proyectos audiovisuales.

"Yo tengo una frase que quiero compartirles: ´Apunta a la luna, y si no alcanzas la luna, al menos apunta a una estrella, pero hazlo con determinación´. Esta afirmación cobra relevancia en mi vida, ya que mi sueño primordial siempre fue el futbol, siendo esta la única aspiración; sin embargo, una lesión truncó ese camino, sumiéndome en una crisis existencial. Fue entonces cuando opté por estudiar Comunicación, descubriendo mi interés en las materias de cine y audiovisual", expresó el intérprete de 32 años.





LOGRA SU META

Cristo Fernández compartió su experiencia de estudiar la maestría en Artes Escénicas en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, financiando sus estudios mediante trabajos diversos, desde bartender hasta vendedor de seguros.

El también fundador de la casa productora Espectro Mx Films compartió una perspectiva sobre su enfoque hacia su labor creativa. En lugar de identificarse como un artista, se ve a sí mismo como un atleta en cuanto a la forma en que aborda sus proyectos.

"Creo en la disciplina y en el trabajo constante. Simplemente me sumerjo en lo que deseo hacer; no espero a que la inspiración me llegue. Las metas significativas no se alcanzan de la noche a la mañana, los sueños requieren esfuerzo", destacó.

La ceremonia no sólo incluyó las palabras de Fernández, sino también la proyección de un video biográfico narrado por sus familiares y exprofesoras, además de un diálogo entre el propio Fernández y la productora de cine Urzula Barba.