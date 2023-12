Muere destacada periodista mexicana

A la edad de 82 años falleció ayer jueves la periodista Cristina Pacheco. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de X, antes Twitter, del Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (@SPRMexico), apenas 20 días después de que Pacheco se despidiera de la televisión por "graves problemas de salud".

"No es fácil y necesito que el público me entienda si me equivoco, si se me van las palabras, si no sé cómo decir las cosas", fueron las palabras con las que el pasado 1 de diciembre la periodista y escritora anunció la última emisión de su programa "Conversando", que se transmitía por Canal Once desde hace 26 años.

Pacheco nació el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe, Guanajuato. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En esos años de formación profesional conoció a su pareja de toda la vida, el escritor José Emilio Pacheco, de quien tomó el apellido con el que era conocida.

Ganó premios como el Nacional de Periodismo en 1985 y el de la Asociación Nacional de Periodistas al año siguiente, así como el Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo en 2022. Además del periodismo y la crónica, tuvo una vena literaria enfocada en la narrativa y la literatura infantil.