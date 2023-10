Adal Ramones piensa que quizá no viva para ver a su hijo graduarse

Adal Ramones es consciente de que, por su edad, puede que no llegué a ver el día en que Cayetano, su hijo recién nacido, se gradúe de la universidad, pues para ese entonces, él tendría más de 80 años, sin embargo, agradece poder ser un padre presente y con energías para el pequeño, al destacar que, si bien, no lo acompañará por largo tiempo, los momentos que comparta con el menor serán de calidad.

La vida del conductor cobró un nuevo sentido en mayo pasado, cuando su esposa Karla de la Mora dio a luz a Cayetano, su segundo hijo en común; también son madre y padre de Cristóbal, de 4 años.

CRITICADO

El originario de Monterrey ha sido muy criticado por tener hijos a su edad, pues en la actualidad tiene 61 años.

En redes sociales le han expresado que, más que el padre de los pequeños, pareciera ser su abuelito, pues su esposa es 23 años más joven que él, situación por lo que su relación siempre produjo controversia, sin embargo, la pareja ha demostrado que la diferencia de edad no les impidió formar su propia familia.

Con la felicidad que alberga su día a día, Adal reconoció en una entrevista con "Ventaneando" que, a pesar de que la edad nunca ha sido un impedimento para ser vigente en su carrera y rehacer su vida, sabe que no podrá estar tanto tiempo a lado de Cayetano, como ocurrirá con sus hijos mayores, pues hasta evaluó que probablemente ya no viva cuando el pequeño se convierta en un todo un universitario.

"Aceptar que no lo voy a ver, yo creo, en su graduación de universidad ¿no?, a menos de que me congelen o algo, (y le digan): 'Ahí está tu papá, nada más no lo toques que está a 17° bajo cero'", bromeó.

"Aceptar que no lo voy a ver, yo creo, en su graduación de universidad ¿no?, a menos de que me congelen o algo, (y le digan): 'Ahí está tu papá, nada más no lo toques que está a 17° bajo cero'", bromeó el conductor

Sin embargo, Ramones no se entristece porque para él, lo más importante, es que el tiempo que viva a lado de su hija esté lleno de buenos momentos y recuerdos que el pequeño conserve:

"Lo que lo viva y lo que él me viva, necesito que sea lo mejor", expresó.

También reparó en las ventajas que tiene como padre, pues aunque no es tan joven, Adal destacó que es un hombre sin vicios y aún con mucha vitalidad para seguir creciendo profesional y personalmente.

"Le tocó un papá más grande de edad, pero no tocó un papá alcohólico o un papá golpeador o un papá que los abandonó, simplemente les tocó un papá de más edad y soy muy amoroso con ellos, me gustaría tener todavía más tiempo, lo que pasa es que tiene un papá que viaja, les tocó un papá así", indicó.

También se dijo feliz con los cuatro hijos que tiene y reveló que Paola, su hija mayor, lo tiene "amenazado", pues le ha pedido que no tenga más hijos y menos si se trata de una niña, pues no quiere pelear con nadie el lugar que su padre tiene para ella en su corazón.