Pide Julián Gil a de Sousa convivir con su hijo

MONTERREY, NL

Ya en el estudio de grabación el actor dijo que esta noticia le causaba una mezcla de sentimientos, pues aseguró que lleva meses escuchando que la actriz evita hablar del tema diciendo: "Soy una dama y no quiero hablar de esto".

"Creo que se le está faltando el respeto al niño, sobre todas las cosas, y a mí como su papá y al público y a la gente que de alguna manera la apoyó a ella (en el proceso legal que enfrentaron por la patria potestad)".

Se sabe que desde el 2020 el actor perdió ese derecho sobre su hijo, que ahora sólo tiene la madre.

"Me pregunto si el nene, si Mati le pregunta (a su mamá): '¿Cómo está papá?, ¿quién es mi papá?', quiero conocer a papá, ¿qué le dices al niño?: 'Soy una dama, no puedo hablar'", cuestionó Gil.

"Lo único que voy a decir hoy es: Te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, merece a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que lo estás privando de uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano, tener una familia y su papá".

De acuerdo a una fuente cercana al actor, ya son varios años lo que Julián ha buscado acercarse al menor, sin embargo, será Marjorie quien determine cuando esto pueda suceder, pues ganó todos los recursos en el pleito legal que enfrentaron.

"Ya es decisión de la mamá. Ya se agotaron todas las instancias, ahora le toca a ella decidir cuándo va el niño poder a ver a su padre. Ella será la única juez porque el caso terminó".

La fuente también aseguró que el actor sigue aportando una manutención para Matías, sin poder estar cerca de él o convivir con su hijo.