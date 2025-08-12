Amenazas a la novia de Facundo por controversias en reality show

Delia García, la novia de Facundo, quien se encuentra encerrado en "La casa de los famosos México" denunció que desde hace unos días ha recibido amenazas de muerte, amenazas de abuso sexual y comentarios muy desagradables en redes sociales a raíz del reality en el que está su prometido.

Delia, quien le dio el "sí" al conductor previo a que entrara al reality, compartió en un "En Vivo" su sentir por las reacciones que ha generado este reality, se mostró sorprendida y adelantó qué acciones tomará al respecto.

Calificó como escalofriantes dichos mensajes:

"Me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión".

Delia fue clara al decir que no reaccionaría a las provocaciones llenas de hate.

"Yo no voy a reaccionar a eso", dijo con sinceridad, pues reconoció que si bien en el pasado era muy reactiva, y no se quedaba callada ante este tipo de situaciones, es algo que ahora se arrepiente, por lo que no buscará venganza al respecto.

Delia, quien ha mostrado su apoyo incondicional a Facundo, obtuvo como respuesta comentarios empáticos, pero también reclamos de cibernuatas que no han estado de acuerdo con ciertas conductas de Facundo, como cuando le jugó una broma a Aldo De Nigris y éste terminó en el suelo tras una fuerte caída.

O como cuando el conductor de 47 años dijo que Aaron Mercury no sólo no debería estar en "La casa de los famosos México", sino que no debería de estar en este mundo.