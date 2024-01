Zendaya y otras famosas que han protestado contra el Photoshop

CIUDAD DE MÉXICO

Olvidándose de la piel de porcelana y la silueta retocada, estas figuras públicas optan por un look real y natural.

A continuación, te contamos de cinco de ellas que no solo expresan su inconformidad con las normas tradicionales, sino que también han logrado transformar las reglas establecidas en la industria del entretenimiento

La protagonista del "Titanic", Kate Winslet, es una de las famosas que no ha ocultado su desinterés por el retoque.

En 2003, realizó una acusación pública después de que se "alterara" una fotografía en la que posó para la portada de "GQ". La reconocida personalidad expresó su descontento, argumentando que en la imagen sus piernas aparecían más delgadas de lo que eran en realidad.

"El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo", dijo para la BBC.

Incluso en el 2015, la actriz firmó un contrato con L'Oréal en el que una de las cláusulas prohibía la alteración de sus fotos.

"Yo sólo puedo hablar por mí misma y sólo puedo hacer cosas que son importantes para mí, y es mi deseo que otras personas sigan ese mismo camino" dijo a E! News.





La estrella de "Euphoria", Zendaya, también habló públicamente sobre el tema de los retoques, cuando en el 2015 la revista "Modeliste" alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta, México.

"Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza", escribió en Instagram.

Asimismo, compartió su imagen "natural" con la captura editada.

"Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque", agregó.

Tras ello, la revista se comprometió a que las fotografías de su siguiente edición serían publicadas sin Photoshop.

La cantante Lorde se pronunció al respecto en marzo de 2014 cuando aseguró que las imperfecciones no eran malas.

La neozelandesa posteó la imagen de un comparativo de su rostro en uno de sus conciertos y después compartió en Twitter la foto que realmente era.

Jamie Lee Curtis, la protagonista de "Un viernes de locos", aplaudió la reacción de la cantante Karol G, luego de que ésta última expresara públicamente su inconformidad con la edición que le hicieron a su rostro y cuerpo para la portada de la revista "GQ" en abril de este año.

A través de su perfil de Instagram, Lee posteó la imagen editada de la famosa y agregó que se sentía feliz de que la cantante de género urbano esté "creando consciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo".

La ganadora al Oscar compartió que los seres humanos no son inteligencia artificial, por lo que el "genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo".

Los comentarios hacen referencia a que el Photoshop modifica los cuerpos de las personalidades del mundo del espectáculo y los hace encajar en los estándares de belleza: como un cuerpo delgado, un tono de piel más blanco, pelo radiante, entre otros detalles.

Cabe resaltar que Karol ha impulsado la aceptación del cuerpo y el autoestima en diversas plataformas, por ende criticó que "GQ" ignorara su petición y le creara una apariencia totalmente distinta y alejada de su realidad.

"El complejo industrial cosmético quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mier...", se leyó en la publicación de Lee.

Molesta, la intérprete de "PROVENZA" escribió en su Instagram: "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural".

Previamente, la famosa hizo frente a las series de críticas sobre su cuerpo, ya que para algunos tenía "Kilitos arriba". Sin embargo, llegó a expresar que se sentía feliz con su apariencia.

En la portada de la revista, G luce irreconocible, con un rostro delgado y sin curvas.