El camino de Lila Avilés hacia el éxito en el cine

"Canción de Otoño en Primavera", del poeta Rubén Darío, alaba la juventud, a la directora Lila Avilés la invita a pensar en la madurez y en cómo ésta se reflejará en su cine.

Con su segundo largometraje, Tótem, la cineasta encabeza las nominaciones en la edición 66 del Ariel, con 15, incluidas las categorías Mejor Película y Dirección.

Si bien el camino no le resulta tan inédito, ya que, afirma, se parece mucho a lo que experimentó con en la gala con su ópera prima, La Camarista, Avilés cree que le queda mucho por contar y que lo hará con mayor soltura cada vez.

"Yo digo que (el cine) es un oficio. Un albañil ya tiene una destreza de cómo se hace una casa, de cómo es ese vínculo con procesos de arquitectura y al final esa es la maestría.

"Yo llevo dos películas, en unos 10 añitos tendré más experiencia. Esta segunda ya me dio eso, la tercera me dará mucha más. Madurez, divino tesoro. Así seguiremos", comentó la realizadora.

El camino de Tótem ha estado lleno de alegrías para Avilés, ya que el filme representó a México en la candidatura al Óscar.

Tras su estreno también se lanzó una muñeca Barbie inspirada en la cineasta y fue invitada a sumarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Todo aquello, remarcó la también actriz, lo asume como un abrazo, tan valioso como su presencia en los Ariel, que para ella representa que es valorada por su gente.

"Que se te honre en tu País es un regalo. En un estudio de la historia del arte se vería que se es dichoso o dichosa fuera y no en la tierra propia, y yo las dos experiencias las tuve con ambas películas.

"Estrenamos las dos veces en Morelia, sientes esa cercanía con el público y sientes que hay una afinidad también, te das cuenta que no estás tan lejos. Quizás cada película será diferente y tendrá un eco distinto, pero creo que me siento muy afortunada con las dos".

Avilés ha asistido a festivales tan lejanos como Shanghai, y lo que valora es encontrarse en cada uno con "locos" tan obsesionados con el cine como ella.

Eso mismo es lo que la emociona de ser parte de los mexicanos que pueden votar en el Óscar.

Por ello su intención es mantenerse fiel al formato fílmico y no incursionar en series, porque asegura que tiene millones de historias en la cabeza que desea compartir.

"No estoy haciendo muchas cosas porque amo hacer cine y también no sólo como arte, sino como mi oficio, necesito vivir del cine. Ahí está mi corazón y mi ímpetu, al final de nada sirve un premio si no puedes hacer la siguiente película".