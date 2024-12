El filme que expuso una realidad en el set

Por: El Universal

Diciembre 31, 2024 -

Fiona Palomo dice que aún recuerda la primera vez que leyó el guion de "Un actor malo". La historia le pareció cruda y devastadora, pues esconde los horrores detrás de una industria de la cual ella forma parte:

"Cuando leí el guion, me sentí realmente abrumada, porque no era sólo una escena de violación, sino una crítica al sistema que protege al agresor", comenta la actriz que da vida a Sandra Navarro, la actriz que denuncia el abuso de su compañero de reparto.

"Un actor malo", película de Jorge Cuchí, narra una historia de abuso sexual en el set de rodaje y puso sobre la mesa las dinámicas de poder y la difícil batalla por la justicia que enfrentan las víctimas de violencia sexual.

"Lo que más me marcó fue la reflexión que deja sobre el sistema en el que vivimos y cómo muchas veces se minimizan o se invisibilizan las denuncias de las mujeres. Creo que fue un proyecto muy necesario para poder abrir los ojos, no sólo al mundo del cine, sino a la sociedad en general, que a veces no quiere ver lo que está pasando en su alrededor".

FUERTES EMOCIONES

Para Alfonso Dosal, quien interpreta a Daniel Zavala, el acusado de abuso, el reto fue comprender las emociones de su personaje.

Daniel es un hombre que, aunque inicialmente se muestra como víctima de una acusación injusta, a medida que avanza la historia revela las facetas más oscuras de un agresor que manipula la situación para evitar las consecuencias.